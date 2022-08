Altro che vacanze, Gianni Morandi anticipa la vendemmia

C'è chi va la mare e chi preferisce immergere le mani nella terra, abbracciando la fatica dei campi. Anche Gianni Morandi anticipa la vendemmia, nell'anno più caldo e arido di sempre, tanto da far decretare lo stato di siccità. Dall'Astigiano alla Sardegna vignaioli all'opera e il cantante non è da meno nella tenuta di Montegiorgio, nelle Marche, dove è in vacanza, ospite fisso in queste ultime afose estati: si tratta di uno dei borghi che tanto ama e che spesso incensa nei suoi post su Facebook. L'artista lo ha annunciato con una foto iconica: "la vendemmia è cominciata" e il weekend passerà sulle colline del Fermano al lavoro per produrre un ottimo pinot nero al suono del suo ultimo singolo di successo "La Ola".

