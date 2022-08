Dua Lipa è stata nominata ambasciatore onorario del Kosovo

Un riconoscimento importante, che ha sempre sognato di raggiungere: Dua Lipa è stato nominata Ambasciatore Onorario del Kosovo. La 26enne musicista è nata e cresciuta a Londra, da genitori di etnia kosovaro-albanese e la sua famiglia si è trasferita a Pristina, la capitale del Kosovo, quando lei era una bambina. Sul suo profilo Instagram Dua Lipa ha pubblicato un messaggio in cui mostra la sua grande soddisfazione per il riconoscimento: “È un onore e un privilegio poter rappresentare il mio Paese in tutto il mondo e continuare il mio lavoro e il mio impegno a livello globale e vedere che lasciamo il segno e facciamo la differenza. I giovani del Kosovo meritano il diritto alla liberalizzazione dei visti, alla libertà di viaggiare e di sognare in grande. Grazie."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DUA LIPA (@dualipa)