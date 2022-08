Drake il più "shazamato" di sempre

Per i vent’anni di Shazam, sono state stilate delle classifiche sulle prestazioni degli artisti e delle canzoni sull’applicazione per il riconoscimento dei brani musicali acquisita nel 2018 da Apple. Le graduatorie hanno, per esempio, rivelato che Drake è l’artista più “shazammato” di sempre, con oltre 350 milioni di riconoscimenti sulla piattaforma e “One dance” come suo brano più popolare con 17 milioni di "shazam". La canzone a essere stata ricercata 1 milione di volte più velocemente è invece “Butter" dei BTS, mentre - come riportato dall’edizione statunitense di “Billboard” - Lil Wayne è stato il primo artista, nel 2009, ha raggiungere 1 milione di "shazam".

A ogni classifica è associata una playlista, tra cui quella dedicata alle 100 canzoni più ricercate di sempre su Shazam, con in testa “Dance Monkey” di Tones And I e dove figura anche Gigi D’Agostino con “In My Mind”. Il brano, firmato da Dynoro e pubblicato nell’estate del 2018, ha già permesso lo scorso al disc jockey torinese di entrare nel ‘club dei miliardi’ di Spotify.