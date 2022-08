Il debutto sexy nella musica della figlia di Madonna

È Lolahol il nome d'arte scelto da Lourdes Maria Ciccone Leon per fare il proprio debutto nella musica. Lei è la venticinquenne figlia di Madonna e ha pubblicato su YouTube la clip del proprio singolo d'esordio, intitolato “Lock&Key”. Lola, nata nel 1996 dalla relazione avuta dalla diva del pop con il proprio personal trainer Carlos Leon, ha mosso i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo come ballerina, coreografa e modella. Dopo aver debuttato da giovanissima sulle passerelle, diventando presto una voce fuori dal coro del mondo della moda ufficiale, la figlia di Madonna ha deciso di mettersi in gioco anche come cantante. Per il suo esordio nella musica, Lolahol ha deciso di accompagnare il suo primo brano con un video molto sexy, che tra luoghi urbani e posti esotici la vede giocare con la sua sensualità e il proprio corpo, facendo tesoro delle passate esperienze come ballerina e modella.