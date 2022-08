Taylor Swift è tornata: annunciato il nuovo album

Un annuncio che ha fatto impazzire i fan di tutto il mondo. In occasione della notte di premiazione degli MTV VMAs tenutasi ieri sera, Taylor Swift ha annunciato a sorpresa l’uscita del suo prossimo disco, “Midnights”. Si potrà ascoltare davenerdì 21 ottobre 2022. “Midnights” è il decimo album dell’artista, il primo inedito dopo le riedizioni “Taylor’s Version” di “Fearless” e “Red”. Il nuovo progetto, come dichiarato da Taylor, racchiude le storie di 13 notti insonni, una per ogni traccia del disco, avvenute in modo sparso nella vita della cantante. Inutile dire che si tratta di uno dei progetti più attesi dell'anno.

Queste le sue parole: "Stiamo sdraiati svegli pieni di amore e paura, in tumulto e lacrime. Fissiamo le pareti e beviamo fino a che non ci rispondono. Distorciamo le prigioni che ci siamo creati da soli e preghiamo che, proprio in questo momento, non stiamo per commettere un errore che potrebbe sconvolgerci la vita. Questa è una collezione di musica scritta nel bel mezzo della notte, un viaggio attraverso il terrore e sogni dolcissimi. I pavimenti su cui camminiamo senza riposo e i demoni che affrontiamo. Per tutti noi che ci siamo rigirati nel letto e abbiamo deciso di lasciare le lanterne accese e siamo andati alla ricerca - sperando che forse, quando l’orologio segna le 12… potremmo incontrare noi stessi". Agli MTV VMAs 2022, Taylor Swift ha trionfato vincendo tre awards per il successo planetario di “All Too Well (10 Minutes Version) (Taylor’s Version): The Short Film”, non solo aggiudicandosi uno dei premi più importanti come Video of the year, ma anche il riconoscimento di Best Longform Video e Best Direction.