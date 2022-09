50 Cent fa sold out Milano e annuncia una nuova data

La febbre per un concerto che si preannuncia storico sta salendo. È stata dichiarata ufficialmente sold out la data di 50 Cent in programma il 22 ottobre prossimo al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. E il rapper fa il bis. Diventano due gli appuntamenti italiani del tour del rapper di "In tha club", 30 milioni di dischi venduti a livello mondiale. 50 Cent, vero nome Curtis James Jackson III, 47 anni compiuti lo scorso luglio, si esibirà anche il 23 ottobre al Palazzo del Turismo di Jesolo. Famoso in tutto il mondo 50 Cent si è affermato negli anni anche come imprenditore, attore e produttore, legando per sempre il proprio nome alla storia del rap con l'acclamato album di debutto "Get Rich or Die Tryin'" pubblicato nel 2003.