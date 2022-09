Spotify: Bad Bunny è il re dell'estate

Spotify ha pubblicato il suo report dell'estate, comunicando la classifica delle canzoni più ascoltate sulla sua piattaforma nel periodo di tempo che va dal 29 maggio al 29 agosto. A dominare la classifica sono due musicisti inglesi: Harry Styles e Kate Bush. A livello globale, la canzone più ascoltata in streaming è stata "As It Was" dell'ex One Direction che però ha dovuto cedere il passo, accontentandosi della seconda posizione nelle classifiche statunitense e inglese, alla rediviva "Running Up That Hill (A Deal with God)" di Kate Bush riscoperta a 37 anni dalla sua uscita grazie ai benefici ottenuti dall'essere colonna portante nella colonna sonora della quarta stagione della serie televisiva 'Stranger things'. Non si può fare a meno di notare come il vero re di questa estate però sia stato il 28enne musicista portoricano Bad Bunny che ha piazzato ben cinque suoi brani nella Top Ten della chart globale: “Me Porto Bonito”, “Tití Me Preguntó”, “Ojitos Lindos”, “Efecto” e “Moscow Mule”.