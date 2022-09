Gianni Morandi mostra la mano senza bende dopo le ustioni

Sono tantissimi i messaggi di affetto e di vicinanza. "1 settembre. Voglia di urlare!!! Autoscatto". Per la prima volta dopo l'incidente, Gianni Morandi mostra la sua mano ustionata, senza bende. Una foto che desta impressione, pubblicata su Facebook, rivela i danni pesanti dell'incidente di cui il cantante fu vittima a marzo dello scorso anno, quando venne ricoverato d'urgenza dopo essere caduto sul fuoco mentre bruciava delle sterpaglie nel suo giardino. E nonostante siano passati tanti mesi, i segni rimangono evidenti. E' l'11 marzo del 2021, Morandi sta lavorando nel giardino della propria casa quando perde l'equilibrio e cade sulle sterpaglie alle quali aveva dato fuoco. Il ricovero immediato all'ospedale Maggiore di Bologna, ustioni alle mani e alle gambe, poi il trasferimento in serata presso il centro grandi ustionati di Cesena per ulteriori approfondimenti. Ma ora, piano piano, sta arrivando la guarigione.