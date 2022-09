Pyrex della Dark polo gang e Rkomi pubblicano "Per averti"

Due mondi musicali che si uniscono e sfornano un brano dal sound potente. Torna in grande stile Pyrex, che dopo essersi distinto come uno degli elementi più eclettici e musicalmente validi della Dark Polo Gang (collettivo che ha influenzato più di ogni altro la nuova wave della musica urban italiana) prosegue con il suo nuovo progetto solista, all'insegna della sperimentazione e della freschezza. Il nuovo singolo "Per averti" è in collaborazione con l'icona del nuovo pop italiano Rkomi. Il pezzo dimostra ancora una volta la versatilità di Pyrex, che si cimenta su atmosfere nettamente pop e su una produzione uptempo dal tiro internazionale e contemporaneo.