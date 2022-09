Giovanni Allevi: "Mi tremano le mani ma ho una musica nuova"

La malattia sembra non dare tregua a Giovanni Allevi, che solo lo scorso giugno confessava di aver scoperto di avere un mieloma. Il musicista marchigiano ha fatto sapere con un post sui social che la sua attuale situazione non è quella delle migliori a causa dei farmaci, ma ciò non gli impedisce di ribellarsi alla sua condizione e continuare a comporre o a scrivere. "Queste mani tremano, per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare", ha rivelato Allevi in un messaggio su Instagram". Attraverso la musica, però, l'artista trova il modo di affrontare il suo dolore e sui social, infatti, scrive poi: "Ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l'ora di farvela ascoltare!".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALLEVI Composer & Pianist (@giovanniallevi)