Emma Marrone: è morto il papà Rosario

Un grande dolore per Emma Marrone: suo padre Rosario è morto a 66 anni. La cantante lo ha voluto ricordare con un post su Instagram in cui c'è una foto del papà che suona la chitarra. Infermiere nella vita, Rosario Marrone ha sempre avuto come grande passione la musica, un amore gigante che ha trasmesso a sua figlia Emma. Nel tempo libero suonava la chitarra e cantava nel suo gruppo, gli H2O. "Fai buon viaggio Papà. Ti amo e ti amerò per sempre. La tua Chicca" ha scritto Emma nel post.

