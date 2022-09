Elodie a Venezia: "La scena di nudo? Nessun imbarazzo"

Riflettori accesi, cambi look e tanta voglia di vederla recitare. Elodie debutta nel mondo del cinema come protagonista nel film "Ti mangio il cuore" e ammette senza problemi di non aver temuto le scene di nudo della pellicola. "Nessun imbarazzo. Ho da sempre un rapporto sereno con il mio corpo. Un seno è un seno", spiega. La pellicola diretta dal regista pugliese Pippo Mezzapesa, è in concorso nella sezione Orizzonti alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 79 e sarà in sala dal 22 settembre. "Non mi sono preparata per la scena di nudo - prosegue Elodie - la cosa più importante per me era che si capisse la passione, perché è un film crudo, ed edulcorare una scena di sesso per pudore sarebbe stato sessualizzare in realtà un corpo, la passione e l'amore esistono nella vita di tutti noi". E poi ha continuato: "Recitare, rispetto a cantare, mi ha fatto toccare vibrazioni più profonde di me stessa. È un po' come andare in analisi. Lo rifarei e sceglierei anche bene, perché per me è stata una sorta di terapia".

