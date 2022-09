La performance "non censurata" dei Måneskin agli MTV VMAs

All'indomani della cerimonia di premiazione degli MTV VMAs, si è tanto parlato del nuovo successo collezionato dai Maneksin. Il quartetto romano, però, non ha fatto parlare di sé solo per la loro vittoria di "I wanna be your slave" come “Miglior video alternativo” e per essere la prima band a portare a casa un riconoscimento ai prestigiosi premi, tra i più ambiti del pop-rock internazionale. Il gruppo capitolino ha infatti sorpreso ancora una volta per la performance portata in scena al Prudential Center di Newark, nel New Jersey. Senza tradire lo stile provocatorio dei Maneskin, il frontman Damiano si è presentato in scena a torso nudo con un paio di pantaloni in pelle in stile cowboy, che lasciavano completamente scoperto il fondoschiena. La bassista Victoria, non nuova a provocazioni condividendo spesso sui social sue foto in topless, ha deciso di indossare un top monospalla, che le è però costato un piccolo incidente sul palco. Il top della musicista è infatti scivolato lasciandola a seno scoperto. Per questo motivo, l'esibizione è stata censurata dalla regia che ha scelto di riprendere alcuni momenti del set con lontane inquadrature. A seguito delle critiche mosse dai fan, e con tanto di frecciatina degli stessi Maneskin, è stata pubblicata la versione completa e "non censurata" - pur non sfociando nell'hard con immagini sfuocate - della performance della band agli MTV VMAs.