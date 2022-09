DrefGold omaggia Manu Chao

Per proseguire la crescita e l’evoluzione stilistica intrapresa con il singolo “Battiti”, pubblicato a giugno, DrefGold torna con un nuovo brano che, intitolato “Giorni nel blocco”, è disponibile su tutte le principali piattaforme digitali da venerdì 9 settembre. Per il suo prossimo singolo, co-prodotto da Daves The Kid e Drillionare, il rapper bolognese ha deciso di campionare l'iconico brano di Manu Chao, “Bongo Bong”, senza rinunciare a lasciare il suo vero e proprio segno distintivo.

L'omaggio a Manu Chao

“Sono molto fiero e contento di questo brano, da sempre apprezzo chi inserisce campioni di canzoni famose nei propri pezzi", ha spiegato Elia Specolizzi, questo il nome all'anagrafe del 25enne cantante, il quale ha poi sottolineato: "Per me è stato un onore poter realizzare un singolo riprendendo il beat di 'Bongo Bong' di Manu Chao. La sua musica rappresenta la mia città, Bologna, con le sue ideologie e pensieri”. "Giorni nel blocco" aggiunge quindi un nuovo tassello alla carriera di DrefGold che, avvicinatosi all’hip-hop all’età di 12 anni, ha all'attivo due album in studio, il disco d’esordio “Kanaglia” del 2018 e il successivo “Elo“ del 2020 con - tra le altre cose - il brano “Elegante” con Sfera Ebbasta.