Il brano segreto dei Beatles dedicato alla regina

Dai cassetti della memoria e della storia della musica riaffiora una curiosità. Sono tantissime le canzoni che sono in qualche modo legate alla corona. Dai Beatles ai Sex Pistols, dai Primal Scream ai Manic Street Preachers e agli Stone Roses: questi sono solo alcuni degli artisti del mondo del rock e del pop che nel corso degli anni hanno celebrato la Regina Elisabetta II d'Inghilterra - Elizabeth Alexandra Mary di Windsor, come racconta Rockol. Considerata da alcuni come uno dei primi esempi di “ghost track” del rock e della durata di soli 23 secondi, “Her Majesty” è inclusa nel celebre album dei Beatles del 1969, “Abbey road”. A tutti gli effetti è una traccia segreta, fantasma, che in tanti in queste ore stanno riascoltando.