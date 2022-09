"Ti pretendo" di Raf riletta da North of Loreto e Guè

Dall'idea di rivisitare in chiave moderna ed elettronica la hit di Raf di fine anni '80 "Ti pretendo" per il suo side project North of Loreto, Bassi Maestro ha pubblicato il nuovo singolo “Ti pretendo XXX” in collaborazione proprio con il cantante pugliese e Guè. Per attualizzare il brano, Bassi Maestro ha chiesto all’ex Club Dogo di aggiungere anche una strofa inedita che si inserisce tra le sonorità retrò della produzione.

La collaborazione con Raf e Guè

"Questa collaborazione è un sogno nel cassetto che si avvera", ha fatto sapere Davide Bassi, vero nome di Bassi Maestro, colonna portante dell’hip hop italiano. A proposito del lavoro svolto insieme a Raf e Guè ha aggiunto: "Ho lavorato a quattro mani con Raf, uno degli artisti che mi ha ispirato maggiormente nel mio percorso musicale degli anni 80, rielaborando la sua 'Ti pretendo', una canzone a cui sono molto legato. Guè, uno dei pochi rapper che stimo e ascolto in Italia, è a sua volta un fan di Raf e dell'originale; la sua strofa, diretta ma elegante, è stata la chiusura perfetta del cerchio. Sono molto fiero del risultato finale!"