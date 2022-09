Elodie fa squadra con Joan Thiele ed Elisa

Dopo aver incantato alla 79esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia in occasione del suo debutto sul grande schermo nel film "Ti mangio il cuore" di Pippo Mezzapesa, in concorso nella sezione Orizzonti, Elodie annuncia un nuovo singolo che promette di colpire gli ascoltatori come il suo tormentone estivo "Tribale". Il brano vede la cantante unire le forze con due sue stimate amiche e colleghe, Joan Thiele ed Elisa.

Elodie, Joan Thiele ed Elisa

Il nuovo singolo di Elodie si intitola "Proiettili" e, in uscita il prossimo venerdì 16 settembre, conta della collaborazione di Joan Thiele, che ha curato la produzione con Emanuele Triglia. Il brano, scelto come tema della colonna sonora originale del film “Ti mangio il cuore”, vede la luce anche grazie al tocco di Elisa. La musicista di "Luce (Tramonti a nord est)", ha infatti collaborato insieme a Elodie e a Triglia sulla scrittura di "Proiettili". La nuova canzone della 32enne cantante romana, recentemente protagonista delle pagine di cronaca rosa per il suo legame con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone dopo la fine della storia con Marracash, anticipa di qualche giorno l'uscita nelle sale del lungometraggio di Mezzapesa, in arrivo il 22 settembre, e sarà disponibile in digitale, oltre che in edizione limitata del 45 giri della canzone e una versione esclusiva del vinile con il poster del film autografato.