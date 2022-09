Beyoncé ha organizzato una festa di compleanno da urlo

Una festa da urlo, quella a cui tutti vorrebbero partecipare almeno una volta. Basta vedere alcuni post delle star invitate per rendersene conto. Beyoncé ha compiuto 41 anni lo scorso 4 settembre, ma ha organizzato un mega party lo scorso weekend in una casa privata di Bel Air, a Los Angeles. Il tema della festa era "roller disco", ovvero le discoteche in cui si balla sui pattini a rotelle che andavano tanto di moda tra la fine degli anni '70 e gli anni '80.

Gli invitati

Così tutti gli invitati hanno indossato abiti luccicanti e colorati, accessori sgargianti, tutine aderenti e stivali sopra al ginocchio come si usava nelle roller disco e hanno festeggiato la Queen per tutta la notte. Come racconta Mtv, ecco la lista di buona parte degli invitati: Drake, Zendaya, Adele con il fidanzato Rich Paul, Kim Kardashian (il suo post pubblicato qui sotto fa capire l'atmosfera della festa) con la sorella Khloé Kardashian e la madre Kris Jenner, Lizzo con il fidanzato Myke Wright, Bella Hadid, Megan Fox e Machine Gun Kelly. Mica è finita: Offset, Michael B. Jordan, Jaden e Willow Smith, Gabrielle Union, Kelly Rowland, Lily-Rose Depp, Storm Reid, Troye Sivan.