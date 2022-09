Demi Lovato non farà più tour: "Sono molto malata"

Gli ultimi anni non sono stati semplici per Demi Lovato, che solo lo scorso gennaio ha festeggiato la fine del percorso di riabilitazione con un nuovo tatuaggio. Il peso delle difficoltà e dei periodo bui affrontati sembra continuare a non dare tregua alla cantante, che sui social ha annunciato ai fan di voler dire addio ai tour.

L'ultimo tour di Demi Lovato

Connettendosi con i suoi oltre 138milioni di follower su Instagram, in una serie di storie Demi Lovato ha fatto sapere che il tour a supporto del suo più recente album "Holy Fvck" sarà la sua ultima tournée. Nel cercare di spiegare la sua decisione di non voler più fare tour, la voce di "Heart attack" ha raccontato: "Sono talmente malata che non riesco ad alzarmi dal letto". In un'altra storia, l'ex stellina Disney ha scritto: “Non posso più farlo. Questo tour sarà il mio ultimo. Vi amo e vi ringrazio ragazzi”. L'artista non ha fornito ulteriori dettagli sul malessere in questione, che finora ha tenuto nascosto, ma che potrebbe riguardare i postumi dell'ultima riabilitazione, dalla quale la cantante ha però trovato la forza di incidere "Holy Fvck".