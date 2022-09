Britney accusata di body shaming da fan di Christina Aguilera

Negli anni il rapporto tra Britney Spears e Christina Aguilera non è sempre stato tutto rosa e fiori come durante il loro bacio saffico con Madonna sul palco dei VMAs del 2003. Lo scorso anno, il teso legame fra le due si era ancora di più incrinato quando la voce di “Toxic”, finalmente in grado di dire la sua senza riserve dopo la fine della tutela legale, aveva rimproverato alla collega di non essersi esposta abbastanza sulla sua conservatorship. In questi giorni la Spears è tornata ancora una volta a parlare sui social dei 13 anni vissuti sotto il giogo del padre e questa volta non ha mancato di lanciare l’ennesima frecciatina all’Aguilera.

Il post di Britney che ha acceso la polemica con Christina Aguilera

Nei giorni scorsi la popstar di “Baby one more time” ha condiviso con i suoi oltre 40milioni di follower su Instagram un’immagine con una famosa citazione di Rodney Dangerfield che recita: "Ho scoperto che c'era solo un modo per sembrare magra: uscire con le persone grasse”. Il tutto accompagnato da una didascalia in cui Britney, ricordando l’assenza di libertà e controllo in merito alla sua vita privata o artistica durante la conservatorship, ha scritto: “Avrei voluto scegliere le tate per i miei figli, le mie ballerine. Voglio dire, se avessi avuto le ballerine di Christina Aguilera sarei sembrata più piccola. Perché non parlarne?”. Le parole della Spears hanno però sollevato le polemiche di diversi utenti che l’hanno incolpata di body shaming.

Le scuse e il video in lacrime

Visto il polverone sollevatosi a causa del post in cui sembrava muovere critiche contro il corpo di Christina Aguilera e le sue ballerine, Britney Spears ha poi pubblicato un altro post su Instagram per spiegare la sua affermazione e scusarsi. “Non stavo affatto criticando il bel corpo di Christina, è quello che è”, ha quindi spiegato la Spears: “Una volta ho preso un aereo per vedere il suo spettacolo e una delle cose che più ho notato è stata la differenza degli artisti sul palco. Rileggete il mio post, non ho nemmeno preso di mira Christina. Anzi, sono stato ispirata dal suo spettacolo ed è una bellissima donna di potere”. Ha aggiunto: “Quello che ho postato è una proiezione delle insicurezze con cui ho a che fare tutto il tempo a causa di come i miei genitori e i media mi hanno trattato”. Al messaggio di scuse ha poi fatto seguito un nuovo video sui social di Britney che la vede lanciarsi in uno dei suoi tipici balli prima di scoppiare in lacrime. “Era da un po’ che non piangevo davanti alla telecamera!”, si legge nella didascalia che accompagna la clip, in cui la cantante ha sottolineato come si tratti anche questo di un momento importante per la sua ripresa: “Non è esaurimento, è solo una liberazione di cui avevo bisogno da tanto tempo. Sicuramente un’esperienza spirituale”.