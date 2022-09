Il rapper 50 Cent e il mistero dell'allungamento del pene

Tutto il polverone è nato da una foto scattata nel 2020, con quella che pensava fosse una fan, ma in realtà non era così. 50 Cent ha incontrato la dottoressa medico chirurgo Angela Kogan e, non conoscendo la sua identità e il suo lavoro, ha fatto una foto insieme a lei. Dopo qualche tempo però, la foto è finita sui social per altri fini.

La foto usata per secondi fini

“Grazie 50 Cent per essere venuto dai numeri uno”, scrive la dottoressa. A fare cosa? In realtà niente, 50 Cent ha solo fatto un'istantanea, ma la foto sarebbe stata usata non solo in quel post: con l’immagine la dottoressa avrebbe pubblicizzato il suo centro medico estetico, il Perfection Plastic Surgery e MedSpa e nello specifico l’allungamento del pene. Da lì la decisione del rapper di denunciare quanto accaduto: l’allusione che lui stesso avesse fatto quel tipo di intervento sarebbe stata chiarissima. 50 Cent chiede risarcimento economico e che l’immagine venga rimossa.

Le date in Italia

50 Cent, vero nome Curtis James Jackson III, 47 anni compiuti lo scorso luglio, si esibirà anche il 23 ottobre al Palazzo del Turismo di Jesolo. Famoso in tutto il mondo 50 Cent si è affermato negli anni anche come imprenditore, attore e produttore, legando per sempre il proprio nome alla storia del rap con l'acclamato album di debutto "Get Rich or Die Tryin'" pubblicato nel 2003. È stata dichiarata ufficialmente sold out la data di 50 Cent in programma il 22 ottobre prossimo al Mediolanum Forum di Assago, a Milano.