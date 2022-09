Enrique Iglesias limona duro con una fan

Il momento si è fatto intenso per una fan quando è finita tra le braccia di Enrique Iglesias e, dopo alcuni selfie, lo ha baciato con fervore sulle labbra. Il cantante ha in qualche modo ricambiato l'appassionata dimostrazione d'affetto della ragazza, e ha poi condiviso sui social un video del bacio.

Il bacio con la fan

Come raccontato e mostrato dallo stesso 47enne artista spagnolo con una clip, il cantante di "Subeme la radio" si era appena esibito al Resorts World Theatre di Las Vegas quando, dopo la performance, ha incontrato alcuni fan del pubblico per concedersi a foto e autografi. Il turno di una fan in particolare si è però trasformato in un momento davvero focoso. Un'ammiratrice infatti, mentre era intenta a scattare un selfie con il suo beniamino e a ricevere da lui un semplice bacio sulla guancia, ha girato il volto verso Enrique Iglesias per baciarlo sulle labbra. Nonostante qualche rimostranza, l'artista si è così ritrovato davanti al pubblico avvinghiato alla fan in un bacio intenso prima di allontanarsi. "Vi amo", è uno dei messaggi lanciati dal cantante con il video, sotto a cui si sono scatenati commenti dai pareri contrastanti, alcuni divertiti e altri più polemici.

Enrique Iglesias e Anna Kournikova

Enrique Iglesias è impegnato in una relazione da oltre vent'anni con l’ex tennista Anna Kournikova. La coppia si è conosciuta sul set del video musicale di "Escape" e da allora sono inseparabili. Dal loro amore sono nati nel 2017 i gemellini Lucy e Nicholas, fratelli maggiori della piccola Mary, nata nel 2020.