Come sarebbero Freddie Mercury e Michael Jackson da anziani?

Un viaggio fra passato, presente e futuro sulle ali di una domanda: come sarebbero invecchiati artisti del calibro di Freddie Mercury, Michael Jackson o John Lennon se non fossero scomparsi prematuramente? Grazie all'intelligenza artificiale, a partire da alcune fotografie, un artista di livello mondiale è riuscito a ricreare i volti di alcuni personaggi famosi non più in vita. I risultati sono incredibili e le foto stanno facendo il giro del mondo.

Il progetto

Il fotografo turco Alper Yesiltas ha recentemente presentato il suo nuovo progetto "As if nothing happened" ("Come se non fosse successo niente", in italiano) per cui ha immaginato star scomparse in età avanzata. Per questo, Alper Yesiltas ha lavorato grazie all'intelligenza artificiale i ritratti di personaggi come l'ex Beatle, il compianto frontman dei Queen e il "re del pop", ma anche di Heath Ledger, la principessa Diana, Kurt Cobain dei Nirvana e molti altri. Attraverso l'elaborazione digitale delle fotografie, Alper Yesiltas ha così ottenuto immagini molto realistiche che svelano come sarebbero invecchiate le star se non fossero andate incontro troppo presto al loro destino.