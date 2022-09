Lil Nas X pubblica l'inno dei mondiali di League of Legends

Dopo aver conquistato lo status di icona mondiale della musica e della moda, grazie al successo di hit come "Old Town Road" o "Montero", Lil Nas X approda nel modo dei videogiochi con il nuovo singolo.

"Star Walkin'", l'inno dei mondiali

Da oggi, 23 settembre, è disponibile il nuovo brano del 23enne rapper, all'anagrafe Montero Lamar Hill. La canzone si intitola "Star Walkin'" ed è il nuovo inno di uno dei più importanti giochi online per computer al mondo, "League of Legends". "Sentivo che fosse giunto il momento per me di provare qualcosa di nuovo", ha spiegato l'artista che all'interno del gioco ricoprirà anche il ruolo di presidente". Ha aggiunto: "Ho lasciato il segno nella cultura pop in tanti modi e ora è il momento di affrontare il mondo dei giochi. Sarò il più grande presidente di League of Legends di tutti i tempi. Inoltre, ho fatto il miglior inno mondiale di tutti i tempi e creerò i Mondi più grandi, più belli e più sexy della storia di tutti i Mondi! 'Star Walkin'' è l'unica canzone che chiunque potrà ascoltare d'ora in poi. Swag fr!”.

Lil Nas X presidente

In qualità di presidente di League of Legends e autore dell'inno dei mondiali del gioco, Lil Nas X ha presentato anche il video animato del singolo che, con immagini della città di San Francisco in cui si tiene la finale dei "League Of Legends Worlds 2022", introduce a questo mondo. I mondiali di League of Legends prenderanno il via il 29 settembre da Città del Messico e durante i giochi il rapper, cantante e cantautore regalerà momenti musicali esplosivi. Oltre a pubblicare contenuti esclusivi, Lil Nas X si esibirà infatti anche in uno spettacolare show mondiale per gli oltre 180 milioni di giocatori e fan mensili di "League of Legends" durante la cerimonia di apertura che si terrà sabato 5 novembre al Chase Center di San Francisco.