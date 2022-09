Trovare una foto per scrivere questo articolo non è stato facile, questo dettaglio fa già capire molte cose. Mina torna a mostrarsi in pubblico. Lo fa con un documentario girato in studio, contenente filmati inediti: uscirà entro la fine dell'anno. A "Il Messaggero" il figlio della Tigre di Cremona conferma l'indiscrezione. Massimiliano Pani, portavoce e factotum della cantante, garantisce che l’ambizioso progetto è in dirittura d’arrivo: “L’uscita sarà un evento. Questo documentario permetterà al pubblico di tornare a vedere Mina in faccia. E non solo per pochi secondi. Sarà un’operazione mastodontica simile a quella fatta da Peter Jackson con i Beatles per ‘Get Back’".

Il documentario

I filmati che andranno a comporre il documentario, in quattro episodi, sono tratti da cento ore di girato inedito risalente al 2001, l’anno in cui Mina accettò di essere ripresa dalle telecamere nel suo studio a Lugano: da quelle sessioni fu tratta una clip che fu trasmessa sul portale di Wind – facendo registrare 20 milioni di contatti: un record, per l’epoca – e il dvd “Mina in studio”. Spiega Pani: “Per cinque giorni riprendemmo tutto quello che fece Mina in sala d’incisione, insieme ai suoi musicisti, ma di tutto quel materiale pubblicammo solo una piccolissima parte. Il documentario è un racconto completo, che ritrae non solo dell’artista, ma anche la donna. Rivelerà aspetti inediti della sua quotidianità: sarà come trascorrere cento ore accanto a lei”.