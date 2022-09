Gorillaz e Rosalía: la colonna sonora di Fifa 23 è una bomba

Calcio, musica e divertimento. La colonna sonora di Fifa è un misuratore che rivela la musica che gira a livello internazionale e che permette di scoprire quali sono i prossimi trend. Fifa 23 uscirà il prossimo venerdì, 30 settembre, per PS5, Xbox Series X|S, PC, Stadia, PS4 e Xbox One. Ma Electronic Arts, l'azienda leader nel settore dei videogiochi, che sviluppa il re dei videogames calcistici, ha già pubblicato la colonna sonora con tutte le canzoni che sarà possibile ascoltare in sottofondo, all'interno del gioco. Tra sorprese e rivelazioni, ecco cosa c'è dentro.

100 canzoni

Per Fifa 23 EA ha messo in piedi una colonna sonora di 100 tracce, "incise da hitmakers globali" ma anche pezzi di "astri nascenti". Gli artisti scelti dai music supervisor del videogioco provengono da 34 paesi. "Volevamo sottolineare l'importanza della nostra comunità calcistica globale attraverso la musica e siamo entusiasti di collaborare con questo incredibile gruppo di artisti per fornire le canzoni e gli inni per il Fifa più grande di sempre", ha affermato Raphaella Lima, Global Music Marketing Director di EA. Ci saranno canzoni dei Gorillaz, di Rosalía, dei Phoenix, Yeah Yeah Yeah, Jack Harlow (il rapper rivelazione della scena statunitense), M.I.A. e Nas. Ci sono anche Stromae, Labirinth, FKA Twigs, Kungs, Disclosure, Flume, Bad Bunny e tanti altri.