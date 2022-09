Shiva sale sul palco con 150mila euro in contanti

Tutto è successo durante il concerto di Sfera Ebbasta al Forum di Milano. Durante la seconda data del suo tour è infatti salito sul palco il rapper e collega Shiva, ospite che ha entusiasmato il pubblico. Non è mancata una "trovata": il giovane è salito con un pacco di soldi in contanti tenuto sotto braccio. Per la precisione 150mila euro, stretti a sé mentre cantava “Soldi in nero”, brano realizzato proprio con Sfera. Poi la storia su Instagram: “150k sul palco per 'Soldi in nero', solo verità nella mia musica”.

Il profilo di Shiva

Shiva è uno dei rapper più talentuosi della nuova ondata. Un artista capace di mettere d’accordo fan della vecchia e della nuova generazione di amanti delle rime grazie a un flow puro e originale. Il vero nome di Shiva è Andrea Arrigoni. Rapper lombardo nato a Legnano nel 1999, ha vissuto per un breve periodo di tempo in Toscana. Proprio qui si avvicina al mondo della street art e di conseguenza della musica. Per alcuni un enfant prodige, per altri un vento passeggero. Chi è davvero Shiva? Dopo il successo di alcuni pezzi come “Mon fre” con Emis Killa, “Bossoli” “Soldi in nero” con Sfera Ebbasta e “Auto blu”, in cui è presente un campionamento di “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65, nel 2021 ha pubblicato l'album “Dolce vita”.