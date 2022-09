A distanza di tre anni dal suo esordio discografico con lo pseudonimo di Tha Supreme e dall'album "23 6451", il rapper e producer ora noto come thasup ha pubblicato oggi il nuovo disco "c@ra++ere s?ec!@le" (si legge: "Carattere speciale"). Dopo mesi di anticipazioni con i singoli "s!r!", con Lazza e Sfera Ebbasta, e "okk@pp@", mentre i fan cercavano di indovinare gli ospiti coinvolti dalla copertina già svelata dell'album, ora prende davvero il via la nuova era di thasup.

"c@ra++ere s?ec!@le"

Come spiegato da Rockol, il secondo album in studio di Davide Mattei, questo il nome all'anagrafe del 21enne artista, è il viaggio di uno dei produttori più originali, non solo in Italia. Il nuovo disco del rapper, che si presenta sotto le sembianze di un avatar animato e ormai icona della "Gen Z" con uno stile riconoscibile, punta a giocare di più con la musica, tra pop, rap, funk, jazz, rock, elettronica, con un approccio più cantautorale.

Gli ospiti

Per il nuovo capitolo discografico della sua carriera, thasup ha chiamato e invitato numerosi artisti a collaborare. E, come sottolinea sempre Rockol, alcune delle collaborazioni del disco sono anche le canzoni più riuscite. Tra queste ci sono “!ly” con Coez, “_bilico_”, “r¬ t¬ nda” con Tiziano Ferro, “rock & rolla” con Rkomi, “sci@ll@” con Tananai, il singolo di lancio “s!r!” con Lazza e Sfera Ebbasta, e “c!ao” con Rondodasosa. Oltre a contare su una parata di ospiti, "c@ra++ere s?ec!@le" mostra anche i grandi passi avanti di thasup, che nell'album arriva anche a cantare con la sua voce limpida, libera da tutte le sue diavolerie. C’è anche qualche tentativo di andare più in profondità a livello di scrittura, come succede nella scarna “molecole (interlude)”, ma sono casi rari: i testi rimangono adolescenziali e servono a esaltare un certo mood più che a trasmettere un vero messaggio. Tuttavia, il talento, l’unicità, la creatività e l’idea di viaggio sonoro che Davide Mattei sa esprimere rimangono merce rarissima nel panorama attuale.

Un live speciale per il nuovo album

In occasione dell'uscita del suo nuovo album, thasup si è esibito dal vivo per la prima volta al Fabrique di Milano per un live speciale al quale ha partecipato anche Radio 105. Pensato per presentare il disco, la serata ha visto il rapper esibirsi in formato dj set, al piano o con il microfono in mano. Sempre avvolto da un alone di mistero, thasup ha così dimostrato, nonostante diversi limiti, di poter “esistere” anche in una dimensione live.