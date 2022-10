Snoop Dogg farà uscire un nuovo album con Dr. Dre

Snoop Dogg non ha affatto intenzione di trascurare la sua carriera musicale: intervistato da Stephen A. Smith per il podcast K[no]w Mercy il rapper losangelino, come racconta Rockol, ha annunciato l’uscita imminente di un nuovo album prodotto dalla superstar della scena west coast e già motore musicale degli NWA Dr. Dre.

La mitica foto



Che la voce di “Peaches N Cream” fosse al lavoro con il già co-fondatore di Beats non era una novità: già a metà dello scorso agosto i due, insieme a Eminem, vennero fotografati in studio. Allora, tuttavia, niente di preciso trapelò riguardo eventuali nuovi progetti discografici. E’ stato lo stesso rapper, nelle ultime ore, a fornire a Smith i dettagli del suo prossimo progetto. “Sei il primo al quale lo dico”, ha premesso Snoop: “Io e Dre abbiamo lavorato a un nuovo disco negli ultimi due mesi: uscirà a novembre. E’ prodotto da Dre, ed è il nostro omaggio per il trentesimo anniversario di ‘Doggystyle’. Si intitolerà ‘Missionary’”. “Perché proprio ‘Missionary’?”, ha domandato Smith, fornendo l’assist a Snoop per esplicitare il gioco di parole a luci rosse: “Perché, appunto, il mio primo disco si chiamava ‘Doggystyle’”.