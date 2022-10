Camila Cabello scambia un cantante sconosciuto per l’ex Shawn Mendes

Da quando Camila Cabello e Shawn Mendes hanno annunciato la fine della loro relazione, la voce di “Havana” sembra non farsi troppi problemi ormai a parlare pubblicamente dell’ex fidanzato, anche in occasioni televisive. Nel corso di una recente puntata dell’edizione statunitense di The Voice, infatti, in cui è attualmente impegnata come coach, la cantante non si è fatta problemi a nominare Shawn Mendes quando ha scambiato per lui un concorrente del talent.

No, non è Shawn Mendes

Nel corso di un recente episodio di The Voice USA, che vede in giuria Camila Cabello insieme a John Legend, Gwen Stefani e Blake Shelton, uno dei partecipanti ha attirato in modo positivo l’attenzione dei coach e per un motivo in particolare la popstar origini cubane. Durante le blind auctions, la parte più nota del programma, con i concorrenti selezionati dai giudici di spalle, un concorrente di nome Tanner Howe ha proposto una cover di “Mercy”, uno dei brani più famosi e noti di Shawn Mendes. Non appena Howe ha iniziato a cantare, la reazione di Camila è stata immediata che, come testimoniato in un video, ha subito chiesto: “Ma lui è il mio… C’è Shawn Mendes lì dietro?”.

Mentre tutti gli altri giudici hanno deciso di voltarsi in segno di apprezzamento nel corso della performance, Cabello è rimasta impassibile. Solo alla conclusione dell’esecuzione del brano la cantante ha spiegato: “Ho davvero pensato ‘oddio ma c’è Shawn lì sul palco’. Io lo conosco meglio di tutti quanti in questa stanza”. E ancora: “La ragione per cui non mi sono girata è che hai cantato in modo troppo simile a lui. Ovviamente lui ha una voce magnifica e amo questa canzone. Però sono curiosa di scoprire il giudice che sceglierai, perché dovresti distinguerti da lui. Questo è il consiglio che mi sento di darti“.

Dopo la relazione

Era novembre dello scorso anno quando Camila Cabello e Shawn Mendes hanno annunciato la fine della loro relazione. Da allora, entrambi hanno avuto modo di parlare della loro storia d’amore, ufficializzata nell'estate del 2019 e conclusasi l’inverno scorso con la decisione di “restare amici”. La voce di “Havana” nel frattempo ha anche iniziato a frequentare Austin Kevitch, CEO e co-fondatore della app di dating Lox Club.