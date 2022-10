Baby K: per lei l'amore è "Easy"

Un pezzo che profuma di libertà. Dopo averci sorpreso con “Bolero” feat Mika, Baby K torna con “Easy”, il nuovo singolo che sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 7 ottobre. Il tutto parte da una domanda: che cosa c’è di più complicato e allo stesso tempo più semplice dell’amore? “Easy” racconta la storia di un innamoramento inizialmente difficile, l’alba di un rapporto che sembra complicato e pieno di paranoie. Ma, alla fine, tutto si risolve guardandosi negli occhi: “Siamo io e te, viviamocela, se il viaggio è cominciato, allora viaggiamo”, commenta Baby K.

Specchio della vita

“Sento molto vicino questo brano - continua - perché rispecchia la mia vita. Ho sempre avuto rapporti conflittuali in amore, tranne che con il mio attuale fidanzato. Credo sia importante dunque affrontare tematiche legate a questo sentimento che è così bello ma che a volte ci ferisce tantissimo. In un mondo in cui si ha paura di amare, io dico: viva l’amore libero”. “Easy” arriva dopo “Bolero", che è stato di recente certificato disco d’oro. Il brano, che vanta la speciale collaborazione di Mika, ha rappresentato una vera e propria sfida per la cantautrice, che ha deciso di intraprendere un percorso diverso, nuovo e unico.