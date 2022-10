I Coldplay stoppano il tour: Chris Martin sta male

Una notizia che sta creando grande preoccupazione: i Coldplay sono costretti a fermarsi. Il gruppo britannico ha interrotto il suo tour mondiale, che nel 2023 raggiungerà anche l’Italia, a causa di alcuni gravi problemi di salute di Chris Martin. La band, che di recente si è esibita in Cile, Colombia e Argentina, ha annunciato la decisione di annullare le date live previste in Brasile. Preoccupano infatti le condizioni del cantante e frontman del gruppo Chris Martin, che ha una grave infezione polmonare.

Il messaggio ai fan

Attraverso i loro social, i Coldplay hanno fatto sapere: “Ciao a tutti. Con profondo rammarico, siamo stati costretti a posticipare i nostri prossimi spettacoli a Rio de Janeiro e San Paolo fino all'inizio del 2023. A causa di una grave infezione ai polmoni, Chris è stato messo sotto stretto ordine del medico a riposare per le prossime tre settimane. Stiamo lavorando il più velocemente possibile per fissare le nuove date e daremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni. A tutti i fan in Brasile che non vedevano l'ora di assistere a questi concerti, siamo estremamente dispiaciuti per la delusione e l’inconveniente e siamo così grati per la vostra comprensione in questo momento difficile in cui però dobbiamo dare la priorità alla salute di Chris”.

La speranza

I Coldplay concludono scrivendo: “Tenete i vostri biglietti in quanto saranno validi per le nuove date riprogrammate. Queste si terranno all'inizio del 2023 e saranno annunciate molto presto. Tuttavia, onoreremo anche tutte le richieste di rimborso dei biglietti, che saranno disponibili presso i punti vendita. Siamo ottimisti sul fatto che Chris tornerà in buona salute dopo la pausa medica prescritta e non vediamo l'ora di riprendere il tour il prima possibile. A tutte le persone interessate, per favore accettate le nostre sincere scuse e grazie come sempre per il vostro amore e supporto”. I Coldplay sono attesi nel giugno 2023 in Italia, allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e allo Stadio San Siro di Milano.