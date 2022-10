Jennifer Lopez e Ben Affleck stanno per separarsi?

Dopo l'amore ritrovato a distanza di quasi vent'anni, i matrimoni, i festeggiamenti e il viaggio di nozze, l'effetto luna di miele tra Jennifer Lopez e Ben Affleck pare ormai essersi esaurito per lasciar spazio a una furiosa litigata.

Aria di crisi?

Secondo quanto riportato da una serie di tabloid americani, in questi giorni la popstar e l'attore starebbe attraversando un momento non proprio idilliaco a causa di continui litigi e discussioni giornaliere. Tra i due, inoltre, sembra anche essere scoppiata una lite violenta, tanto da convincere Ben a lasciare la villa in cui viveva con la neosposa. Come segnalato dai rumor d’oltreoceano, dietro la possibile crisi tra la cantante e Affleck, che starebbero addirittura vivendo in due proprietà differenti a Los Angeles, ci potrebbero essere alcune promesse mancate da parte di entrambi.

Alla base dei contrasti nella coppia ci sarebbero anche il vizio del fumo di Ben e le esigenze delle rispettive carriere. "Lei lo ha preso in giro per un po', ma Ben si sta rendendo conto che Jennifer è orientata alla carriera come non mai", ha rivelato un insider vicino all'attore a RadarOnline.com. Spiegando che il rapporto tra i due avrebbe già iniziato a incrinarsi quando la popstar ha deciso di fermarsi in Europa per lavoro, la fonte ha aggiunto: "Per lui è stato un grande campanello d'allarme quello".

Jennifer odia il fumo

Come spifferato sempre a RadarOnline.com da una fonte vicina all'attore, uno dei grossi motivi dietro la possibile crisi tra Jennifer e Ben Affleck potrebbe essere la difficoltà di lui a smettere di fumare. “Jennifer odia il fumo. Non puoi stare al suo fianco se non ti prendi cura del tuo corpo. Lei non beve, non mangia cibo spazzatura e di certo non fuma”, ha detto l'insider, prima di sottolineare: "Lei odia le sigarette di Ben. Lui le ha promesso di smettere, ma con tutte le sue lamentele sta fumando più che mai".