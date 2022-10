Le Spice Girl stanno convincendo Victoria a fare la reunion

Sono almeno dieci anni, dall'ultima performance delle Spice Girls al completo in occasione delle Olimpiadi di Londra nel 2012, che i fan non aspettano altro di rivedere tutte e cinque le cantanti di nuovo insieme. Nel 2019 Mel B, Mel C, Emma e Geri sono tornate in tour, ma a differenza della precedente tournée tra il 2007 e il 2008, Victoria Beckham decise di non partecipare. Recentemente, però, fonti vicine al gruppo hanno avanzato l’ipotesi di un nuovo tour mondiale che si dovrebbe concludere con uno show nel 2023 con il quintetto al completo. Ora è Melanie Chisholm, aka la Sporty Spice, a tornare a parlare dell’argomento.

Le Spice Girls e il ritorno di Victoria

In una nuova intervista rilasciata a Extra per presentare il suo nuovo libro di memorie “The Sporty One: My Life As A Spice Girl”, Mel C ha spiegato che lei e le sue colleghe stanno lavorando per esibirsi di nuovo insieme e di come stanno tentando in tutti i modi di convincere anche la Posh Spice, alias Victoria, a riunirsi alla band. Sottolineando di non vedere così spesso le sue compagne di gruppo quanto vorrebbe, con cui è però costantemente in contatto, Melanie Chisholm ha raccontato che lei e le altre cantanti "parlano sempre delle varie opportunità per riportare tutte e cinque insieme sul palco”. Mel C ha poi narrato: “Nel profondo del mio cuore, voglio tornare sul palco. Io e Mel B stiamo sostenendo l’idea di un ritorno, ne stiamo parlando e cerchiamo di farlo accadere”. A proposito del ritorno della formazione completa, con anche Victoria Beckham, la cantante ha aggiunto: “Il gruppo è sempre al lavoro sul suo ritorno”.

“Victoria lavora con noi dietro le quinte”

Nel corso dell’intervista, Melanie Chisholm ha sottolineato il forte desiderio delle Spice Girls di tornare insieme a Victoria e ha fatto sapere: “Siamo sempre al lavoro con lei. Il nostro rapporto è tipo: ‘Ok, nessuna pressione, ma è il mondo che lo vuole”. Ha poi spiegato: “Ci speriamo, ma non posso dirvi quando accadrà. È qualcosa che vogliamo fare, che spingiamo per fare. Al momento, Victoria lavora con noi dietro le quinte. È sempre coinvolta in modo creativo. Vogliamo che sia felice e che possa tornare con noi. Il nostro sogno è riaverla”.