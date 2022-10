Rihanna: "Al Super Bowl 2023 con A$AP Rocky? Forse!"

"Nervosa ed emozionata": così si sente Rihanna in merito alla sua esibizione all'halftime show del Super Bowl 2023, per cui in una recente intervista non ha nemmeno chiuso una apparizione del compagno e rapper A$AP Rocky come ospite speciale.

Il ritorno di Rihanna al Super Bowl 2023

Mentre la popstar continua a stuzzicare la curiosità dei fan in attesa di un suo nuovo album dopo "Anti" del 2016, senza però rivelare troppo sul suo prossimo progetto, la voce di "Diamonds" ha già annunciato un primo importante ritorno sui palchi. Come rivelato alla fine di settembre, Rihanna sarà la star dell'halftime show del Super Bowl 2023, che si svolgerà allo State Farm Stadium di Glendale, in Arizona, il 12 febbraio 2023. In una dichiarazione rilasciata al sito statunitense TMZ, la cantante ha fatto sapere come si sente in vista dell'esibizione durante l'intervallo della finale del campionato della National Football League, uno degli eventi sportivi più attesi oltreoceano e più seguiti anche dal resto del mondo. "Sono nervosa, ma anche emozionata", ha dichiarato la popstar in merito al suo stato d'animo per l'halftime show.

Si esibirà anche A$AP Rocky?

Tra le domande rivolte da TMZ a Rihanna, la popstar ha risposto anche alla curiosità su una possibile apparizione di A$AP Rocky come ospite speciale della sua performance al Super Bowl 2023. RiRi non ha chiuso alla possibilità di vedere il rapper, nonché suo compagno e padre di loro figlio, sul palco con lei alla finale di football e ha risposto: "Forse, ragazze!"