Alice: un tributo a Franco Battiato in 16 canzoni

Un commosso e sentito tributo a uno dei giganti della musica italiana. Il prossimo 25 novembre uscirà l’album “Eri con me” di Alice, con sedici canzoni di Franco Battiato. Il disco, registrato in studio con Carlo Guaitoli e I Solisti Filarmonici Italiani, vede le sue radici nella collaborazione artistica tra l’artista, all’anagrafe Carla Bissi, e il compianto cantautore siciliano, scomparso il 18 maggio 2021. L’album, il cui titolo riprende quello di una canzone scritta da Battiato per la cantante di Forlì, inclusa nell’album di Alice “Samsara” e poi con un arrangiamento differente in “Apriti sesamo” del Maestro Catanese, sarà disponibile in cd e vinile.

Collaborazione storica

Come si legge nella nota di presentazione dell’album “Eri con me”, Alice “si fa ancora una volta strumento della musica di Franco Battiato”, il quale ha decisamente segnato la carriera della cantante, con la quale il compianto cantautore ha collaborato sia in studio che sul palco intraprendendo anche un tour insieme (“Battiato e Alice”). Grazie al disco, la 68enne artista, attualmente ancora impegnata nel tour "Alice Canta Battiato", riporta inoltre ciò che “la musica di Battiato ha trasmesso, attraverso queste sedici canzoni a cui sente di aderire pienamente”.