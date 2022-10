Arrestati Baby Gang e Simba La Rue

Coinvolti in una violenta rissa a luglio, nell'ambito di una faida che va avanti da mesi, il trapper Baby Gang e il collega Simba La Rue sono finiti in manette. Oltre a loro, sono stati arrestati altri nove giovani con l’accusa di coinvolgimento in uno scontro con uso di armi da fuoco avvenuta la scorsa estate in via Toqueville a Milano, nella zona di corso Como.

Baby Gang e Simba La Rue in manette

Come riportato da La Repubblica, Baby Gang e Simba La Rue, nomi d'arte di Zaccaria Mouhib e Mohamed Lamine Saida, sono stati arrestati insieme ad altre nove persone con l’accusa di aver preso parte a una violenta rissa avvenuta all’alba tra il 3 e il 4 luglio scorsi. Nello scontro sono stati feriti due ragazzi senegalesi, ai quali i due trapper avrebbero teso un agguato fuori da un locale in via Alessio di Tocqueville a Milano, in una delle zone più centrali della città e nota per la vita notturna.

Simba La Rue accoltellato: arrestati altri quattro ragazzi

Nel frattempo, stando a quanto segnalato da La Stampa, sono stati arrestati altri quattro ragazzi accusati di essere i presunti autori di un tentato omicidio ai danni di Simba La Rue. Il rapper, classe 1999, e come Baby Gang tra i cantanti trap più noti della scena milanese, è stato accoltellato lo scorso 16 giugno nel comune di Treviolo.