Maroon 5, dopo il tradimento ecco la riconciliazione tra marito e moglie

Il cantante Adam Levine e la moglie modella Behati Prinsloo, recentemente al centro di uno scandalo per una serie di tradimenti da parte del frontman dei Maroon 5, hanno davvero superato la tempesta? Solo qualche settimana fa, infatti, la TikToker Sumner Stroh aveva rivelato di aver avuto una lunga relazione con il musicista, pubblicando sui suoi seguiti canali social una serie di schermate incriminate riportanti alcune chat che si sarebbero scambiati.

In spiaggia insieme

Nonostante questo, sembrerebbe tutto risolto per la coppia, avvistata qualche giorno fa in spiaggia in California felicemente insieme. A seguito di alcune rivelazioni della modella e influencer Sumner Stroh in merito ai presunti tradimenti di Adam Levine dei Maroon 5 nei confronti della moglie, il cantate della band ha replicato respingendo le accuse. Secondo quanto sostenuto dalla 23enne influencer, Adam Levine avrebbe tradito la moglie e avrebbe avuto una relazione di un anno proprio con lei, Sumner Stroh.

Il presunto tradimento

A sostegno delle proprie accuse, Sumner ha diffuso su TikTok un video con screenshot di alcuni messaggi privati scambiati con la voce del gruppo di "This love", il quale le avrebbe addirittura confidato l'intenzione di chiamare il figlio in arrivo con il nome di lei. “Domanda seria. Sto per avere un bambino e se è un maschio vorrei davvero chiamarlo Sumner. Per te va bene? Sono serissimo”, si legge in uno dei presunti messaggi mostrati da Stroh sui social. A seguito della clip della ragazza, in rete si è scatenata una tempesta mediatica e il 43enne frontman dei Maroon 5 ha deciso di replicare.