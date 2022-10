Deda con Neffa e Fabri Fibra in “Universo”

Dopo molto anni, Deda torna alle produzioni per il rap ed il soul con un nuovo singolo. Il brano, in uscita il prossimo 14 ottobre, si intitola “Universo” e conta della collaborazione di Neffa e Fabri Fibra.

Il ritorno di Deda con Neffa e Fabri Fibra

Per il suo nuovo singolo, Deda ha scelto di fare nuovamente squadra con Neffa, suo ex compagno nei Sangue Misto, e di arruolare Fabri Fibra. Quelle dei due ospiti sono le voci protagoniste di “Universo”, la cui musica è stata interamente composta e suonata in studio da Deda. Come raccontato in un comunicato stampa, il rapper e produttore ha dato vita al brano partendo dalle molte esperienze che hanno segnato la sua carriera, soprattutto nell’ultimo decennio, a partire dalla contaminazione tra i generi.

Deda: dov'eravamo rimasti

Tra i protagonisti della prima stagione del rap italiano come rapper e produttore, dopo l’esperienza con l’Isola Posse All Stars, Deda ha dato vita insieme a Neffa e Dj Gruff ai Sangue Misto, che hanno pubblicato il loro unico album “SxM” nel 1994. Successivamente, oltre a continuare a collaborare con Neffa come solista, l’artista, all’anagrafe Andrea Visani, continua a lavorare sia dal vivo che in studio nella scena hip hop tricolore. Nel 2006 Deda ha firmato la sua ultima produzione rap, ovvero la rivisitazione di un classico dei Sangue Misto “Cani sciolti” per i Club Dogo, e ha portato avanti un nuovo progetto funk dalle tinte vintage e digitali con un nuovo alter ego: Katzuma.