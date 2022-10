Queen: è uscito l’inedito con Freddie Mercury

Una canzone che sta scuotendo il mondo della musica. Come promesso qualche mese fa da Roger Taylor e Brian May dei Queen, e riconfermato nei giorni scorsi, vede finalmente la luce una canzone finora inedita incisa dalla band britannica alla fine degli Anni Ottanta con Freddie Mercury. Il brano, recentemente ritrovato, si intitola “Face it alone” e anticipa l’uscita di una nuova riedizione, con chicche e rarità, dell’album “The miracle”, originariamente pubblicato nel 1989. Il disco tornerà nei negozi sotto forma di cofanetto per collezionisti in tiratura limitata dal prossimo 18 novembre.

La storia

Le sessioni di registrazioni del tredicesimo album in studio dei Queen, uscito poi con il titolo “The miracle”, iniziarono nel dicembre 1987 e si protrassero fino a marzo 1989. Per la band britannica si rivelò essere un periodo estremamente prolifico, durante il quale il gruppo lavorò su circa trenta canzoni, molte delle quali non sono poi confluite nel disco e non sono mai state pubblicate finora. Uno dei brani a cui Freddie Mercury, Brian May, John Deacon e Roger Taylor lavorarono nel corso della realizzazione del successore di “A kind of magic”, è proprio “Face it alone”, recentemente ritrovato dal chitarrista e dal batterista della leggendaria formazione inglese.

La canzone in questione è stata originariamente registrata nel 1988 e, non inclusa poi in “The miracle” venendo così archiviata, è stata riscoperta di recente quando sono iniziate le lavorazioni del box set dell’album di prossima uscita con il titolo “Queen: The miracle collector’s edition” . A distanza di oltre trent’anni dalla sua prima incisione, “Face it alone” vede ora la luce in versione rivista da un team di ingegneri che ha dato nuova vita alla registrazione.