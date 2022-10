I Pinguini Tattici Nucleari suoneranno a San Siro

Una sorpresa che sta facendo impazzire i fan e che suggella un percorso incredibile. Dopo aver tenuto sulle spine i fan cancellando i contenuti del loro profilo Instagram e dando appuntamento per comunicare grandi novità, i Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato il loro debutto in concerto a San Siro a Milano.

La lunga gavetta

La band bergamasca arriva al suo esordio dal vivo nella "Scala del calcio" forte di una lunga gavetta e con all’attivo quattro album in studio, tra cui “Fuori dall’hype”, il primo del gruppo uscito per una major, che gli aveva regalato non pochi riconoscimenti e soddisfazioni. Dopo il “Dove eravamo rimasti tour” e i singoli "Giovani Wannabe" e "Ricordi", usciti a distanza di due anni dall'Ep "Ahia!", Riccardo Zanotti e soci sono pronti ad aggiungere un'importante traguardo alla loro carriera con uno spettacolo allo Stadio Meazza di Milano fissato per l'11 luglio 2023.

Un sogno che si avvera

"Un sogno che si avvera", ha scritto il gruppo sui social per annunciare la data a San Siro: "Da sempre crediamo nel potere delle squadre piuttosto che in quello dei singoli, anche per questo siamo una band. Questa che vedete in foto è la nostra. Aperte ora le prevendite, ditelo a chi volete. Sarà incredibile, promesso". Le prevendite per il concerto allo storico stadio meneghino sono aperte da ora sul circuito TicketOne e Ticketmaster.