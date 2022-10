I BTS vanno a fare il servizio militare

Incredibile, ma vero: una delle più importanti band pop al mondo deve sospendere le proprie attività. I membri dei BTS hanno annunciato che presteranno servizio nell'esercito sudcoreano, adempiendo a un obbligo comune a tutti gli uomini sani del paese asiatico. Questo annuncio scrive la parola fine dopo anni di speculazioni e polemiche sul fatto che le star del K-Pop debbano essere esentate da quell'obbligo, a causa del loro status di artisti e celebrità di livello internazionale che portano lustro alla nazione. Il management della band ha dichiarato che i BTS intendono riunirsi "intorno al 2025, dopo avere portato a termine il loro impegno".

Carriera solista

Durante i loro periodi di servizio, i membri del gruppo possono intraprendere la carriera solista; Jin, che ha annunciato un singolo da solista, si arruolerà alla fine di questo mese. Secondo quanto riportato dalla Associated Press Park Jiwon, CEO della società madre della casa discografica Big Hit, la Hybe, ha dichiarato in una lettera agli azionisti: "Le attività individuali per molti dei membri sono pianificate nella prima metà del 2023 e abbiamo protetto in anticipo i contenuti che consentiranno così ai BTS di continuare il loro impegno con i fan per il prossimo futuro.” Il pubblico coreano è diviso sulla possibilità che il governo debba costringere i BTS ad arruolarsi.