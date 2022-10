Addio a Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

È venuto a mancare Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, storico componente della band fin dalla sua fondazione e conosciuto come "il baffo del gruppo". Il cantante si è spento a Genova all'età di 80 anni.

Addio a Franco Gatti, "il baffo" dei Ricchi e Poveri

La triste notizia della scomparsa di Franco Gatti, di cui al momento non si conoscono le cause, è stata data dalla stessa formazione di "Sarà perché ti amo" con la famiglia del compianto artista all'ANSA. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco", affermano addolorati Angela Brambati, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. "Il baffo" dei Ricchi e Poveri ha fatto parte della band dalla sua fondazione come quartetto alla fine degli anni Sessanta, con cui si è poi affermato nel 1970 raggiungendo il secondo posto al Festival di Sanremo con “La prima cosa bella”.

Nel 2016 Franco Gatti ha poi lasciato la band, diventata già un trio in passato con l'uscita di Marina Occhiena e quindi poi un duo, per dedicarsi alla famiglia. "Dopo tanti anni di splendido lavoro insieme ho deciso di dedicarmi di più alla mia famiglia, una semplice scelta di vita. Auguro ai miei meravigliosi compagni ancora tanti anni di successi", aveva fatto sapere Gatti il 4 maggio 2016. Nel 2020 si è successivamente riunita la formazione originaria in quartetto dei Ricchi e Poveri, che hanno annunciato la loro partecipazione come ospiti al 70esimo Festival di Sanremo, dopo una lunga storia legata alla kermesse che ha visto la band partecipare più volte nel corso della sua carriera vincendo nel nel 1985 con "Se m'innamoro". Sempre nel 2020, Angelo Sotgiu, Angela Brambati, Marina Occhiena e Franco Gatti hanno pubblicato il doppio album “ReuniON".