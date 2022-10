Shakira ha pubblicato un video splatter

Shakira viene colpita violentemente al petto, prima di giacere a terra e cercare il luogo e il modo per proteggere il suo cuore che le è stato strappato. Sono scene crude, inquietanti e che si rifanno all'immaginario di film splatter quelle proposte nel nuovo video che accompagna l'ultimo singolo della cantante con Ozuna, "Monotonia".

Il nuovo video splatter di Shakira

Dopo aver condiviso con il pubblico il nuovo brano che anticipa il suo prossimo progetto discografico non ancora annunciato, la popstar ha reso disponibile la clip della canzone che sembra fotografare la separazione dell'artista da Gerard Piqué, al quale la voce di "Whenever, Wherever" è stata legata per dodici anni fino a pochi mesi fa. "Uno dei momenti più bui e difficili della mia vita": così Shakira qualche settimana fa aveva descritto il periodo dopo la fine della storia d'amore con il calciatore spagnolo, per cui ha deciso di riversare il dolore nella musica e di tradurlo attraverso le forti immagini del suo nuovo video.

"No fue culpa tuya/ Ni tampoco mía/ Fue culpa de la monotonía", ("Non è stata colpa tua/ Né mia/ È stata colpa della monotonia"), recita un passaggio della canzone, mentre la clip viene ambientata prima in un supermercato dove la cantante viene colpita al cuore e che vede poi l'artista esprimere l'oscurità provata camminando per strada con un buco al petto.