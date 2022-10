Luché e Shiva insieme in “Purosangue”

Una collaborazione che tanti fan stavano aspettando nel segno di un rap puro. Luchè è un artista con una storia importante alle spalle, uno dei promotori della prima ora della scena urban, tra i grandi pilastri che sono riusciti ad abbattere i confini della propria città per arrivare a tutti. Da sempre aperto al confronto e alle collaborazioni, ha avuto la capacità di evolversi: il suo nuovo singolo “Purosangue” vede la collaborazione di Shiva, giovane rapper milanese multiplatino con all’attivo già tre album e numerose collaborazioni.

Generazioni diverse

In “Purosangue” i due - nonostante appartengano a città e generazioni diverse - sbattono in faccia, in egual modo, a chi non ha avuto fiducia nelle loro capacità sin dagli esordi, i successi e i traguardi raggiunti con le proprie forze, senza pesare su nessuno, passo dopo passo grazie ai sacrifici e alla potenza della loro musica. Luchè non vede l’ora di portare tutto questo in scena: il “DVLA TOUR” nei principali Palasport d’Italia prenderà il via il 19 novembre dall’RDS Stadium di Rimini, dopo aver registrato in tempi record 3 sold out nella sua Napoli.