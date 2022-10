I The Kolors si sciolgono?

Un duro colpo che potrebbe compromettere il futuro della band. Daniele Mona, dal 2010 bassista, tastierista e percussionista dei Kolors, ha annunciato di aver ufficialmente lasciato la formazione capitanata da Stash Fiordispino: a informare i fan della decisione è stato lo stesso musicista per mezzo di un post pubblicato sulla propria pagina Instagram ufficiale.

Il messaggio ai fan

“Qualche giorno fa c'è stata l'ultima data di un tour incredibile e volevo ringraziarvi tutti”, ha spiegato Mona, nato a Napoli nel 1989: “Purtroppo per me è stata anche l’ultima con i Kolors. Sono stati degli anni fantastici durante i quali i kolors sono stati tutta la mia vita. Dal 2009 ho condiviso praticamente ogni cosa con Stash e Alex, la vita personale e lavorativa sono diventate una cosa sola, si sono fuse e siamo rimasti insieme nei momenti felici ma ancora di più in quelli brutti, dove tutto sembrava una merda, e avere loro in quei momenti ha reso tutto più sopportabile. Molte volte i momenti peggiori, grazie ai ragazzi, si sono trasformati nei più divertenti della mia vita e non smetterò mai di ringraziarli per tutto quello che hanno fatto per me”.

“E’ però arrivato per me il momento di prendere un’altra strada”, ha proseguito l’artista: “In quest’ultimo anno ho capito che nulla è per sempre e che spesso bisogna prendere decisioni drastiche anche se dolorose. Per me è purtroppo arrivato il momento di chiudere il mio capitolo ‘The Kolors’ e iniziarne uno nuovo. Continuerò comunque a fare musica perché la musica è la mia vita. Auguro il meglio ai miei fratelli e sono sicuro che presto condivideremo di nuovo uno studio di registrazione, una sala prove, un palco. Grazie anche a tutti voi per esserci sempre stati in questi anni”.

La carriera

I The Kolors hanno debuttato discograficamente sulla lunga distanza nel 2014 con l’album “I Want”, seguito da “Out” (2015) e “You” (2017): la band divenne popolare presso la platea generalista nel 2015 vincendo la quattordicesima edizione del talent show “Amici”: l’ultima pubblicazione della band risale allo scorso 13 aprile, quando fu distribuito il singolo “Blackout”, scritto dallo stesso Stash insieme all’autore Davide Petrella.