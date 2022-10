Radio 105 accopagna Keshi al Fabrique di Milano

Keshi è il soprannome di Casey Luong, cantante, cantautore, produttore e polistrumentista le cui canzoni coinvolgenti e introspettive hanno attirato milioni di fan in tutto il mondo. Il 28enne di Houston ha pubblicato per la prima volta la sua musica su SoundCloud nel 2017 condividendo le sue confessioni sull'amore e la solitudine sotto il velo anonimo del suo nome d'arte. Ora con oltre 4,4 miliardi di stream globali, Luong è cresciuto fino a vivere ogni giorno come il personaggio ultraterreno "keshi”.

È salito allo status di pop star nel 2022 con GABRIEL, il suo avventuroso progetto che gli è valso il Billboard Top New Artist Debut dell'anno. L'artista ipnotizzante ha successivamente fatto il tutto esaurito quasi ogni singola sera in più di 60 spettacoli nel suo tour di debutto da headliner, HELL/HEAVEN, in Europa, Nord America, Australia e Asia.

Il disco ha raggiunto il numero 4 nella classifica Top Album Sales e ha debuttato al numero 16 della classifica Billboard 200 Albums.

Radio 105 è la radio partner ufficiale del concerto, e affiancherà sul palco la nuova stella internazionale in un evento che si prospetta pazzesco! Ad aprire la serata ci sarà DEB NEVER, vocalist britannica ma di base a Los Angeles che ha già collaborato con artisti del calibro di Dominic Fike, Brockhampton Slowthai e Omar Apollo.





Artist Presale da Martedi 25 Ottobre alle ore 10.00 a Giovedì 27 Ottobre alle 22.00

Spotify Presale da Mercoledi 26 Ottobre alle 10.00 a Giovedì 27 Ottobre alle 22.00

Vendita generale da Venerdi 28 Ottobre alle ore 10.00



Info presale e vendita: www.dalessandroegalli.com