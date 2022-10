Lost Frequencies presto al Fabrique

Dopo il grande successo della Hit mondiale Are You With Me, che ha conquistato la 1° posizione in 18 paesi, il dj/producer ha raggiunto ulteriori traguardi che lo hanno reso indubbiamente uno dei talenti più interessanti della nuova generazione.

Lost Frequencies con 10 singoli multiplatino, oltre 24 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e 4 miliardi di stream totali - annuncia l’unica data italiana del nuovo tour. Lo spettacolo, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, farà tappa al Fabrique di Milano giovedì 24 novembre 2022 e Radio 105 è radio partner del concerto!

Non perdere l'opportunità di vivere un'esperienza unica.



Info: www.vivoconcerti.com