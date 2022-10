La storia di Cenerentola secondo Taylor Swift

Mentre il suo nuovo disco "Midnights", pubblicato lo scorso 21 ottobre, si è rivelato essere l'album più ascoltato di sempre in un solo giorno su Spotify, Taylor Swift ha già offerto ai fan altre novità e condiviso alcune grandi notizie.

Cenerentola secondo Taylor Swift

Con la pubblicazione del suo decimo album in studio, "Midnights", arrivato due anni dopo "Folklore" e "Evermore", la popstar ha pubblicato il video del brano "Bejeweled". La clip propone una rilettura della favola di "Cenerentola" secondo Taylor Swift, nel filmato affiancata dall'attrice Laura Dern nel ruolo della matrigna, dalle tre sorelle Haim nei panni delle sorellastre e dal produttore Jack Antonoff come il principe. Il video, in cui il finale della favola viene stravolto, arriva quindi ad accompagnare la canzone che, come spiegato dalla stessa cantautrice in un'intervista a iHeart Radio, "parla di ritrovare fiducia in sé che per qualche motivo ti hanno tolto".

Il ritorno in tour

Poco dopo la sua pubblicazione, oltre a battere il record di stream su Spotify nella prima giornata di uscita, "Midnights" si è rivelato essere secondo la rivista statunitense Billboard il primo disco in cinque anni a superare il milione di copie fisiche vendute nella prima settimana, solo negli Stati Uniti. Con l'arrivo del suo nuovo album, visto anche il suo grande successo, Taylor Swift ha quindi rivelato il suo desiderio di tornare presto a esibirsi dal vivo. L'ultima tournée della popstar, per il disco “Reputation", si è infatti conclusa nel 2018 e ora, ospite del "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, Swift ha confermato di voler portare "Midnights" in tour. “Penso che dovrei fare una tournée”, ha raccontato Taylor, prima di aggiungere: “Quando sarà il momento, la faremo. Mi manca davvero”. Ha continuato: “Mi manca scrivere canzoni di cui sei orgogliosa e a cui i fan rispondono bene. E il modo più efficace per rendersi conto della loro reazione è guardarli in faccia. Mi manca davvero quella connessione”.