Kim Petras: la prima artista trans numero uno negli Usa

Un anno e due mesi dopo la firma per una major, Kim Petras è diventata ufficialmente la prima artista dichiaratamente transgender a conquistare la posizione #1 della Billboard Hot 100, la classifica relativa ai singoli più popolari negli Usa. Classe 1992, originaria di Colonia, in Germania, Kim Petras ha iniziato a registrare musica da ragazzina, mentre lavorava come modella per una catena di saloni di bellezza tedeschi, sognando di volare negli Usa. Il suo successo, come racconta Rockol, è merito di Sam Smith, che l’ha voluta al suo fianco in “Unholy”, secondo singolo dell’atteso nuovo album dell’artista, “Gloria”, che uscirà il 27 gennaio 2023.

La più giovane a cambiare sesso

“Mi è piaciuto assistere al tuo splendore”, ha scritto Smith – che nel 2019 sui social pubblicò un appello ai fan in cui spiegava di percepirsi come non-binario – su Instagram, annunciando il duetto. “Ancora oggi sento come se ci fossero pregiudizi. Però penso che la gente stia iniziando a pensare che forse un artista trans può farcela e diventare una vera pop star”, ha detto Petras, che nel frattempo ha superato i 40 milioni di ascoltatori mensili a livello mondiale su Spotify, diventata famosa già da bambina per il forte interesse mediatico riguardo al suo percorso di transizione, avvenuto molto precocemente. Era nel fiore dell’adolescenza quando nel 2009, a soli 17 anni, è diventata la più giovane persona a cambiare sesso con un’operazione chirurgica, sottoponendosi a un intervento di vaginoplastica dopo aver iniziato ad assumere ormoni dall’età di 12 anni, supportata dai suoi genitori: “Mi chiedono se mi sento una donna ora, ma la verità è che io mi sono sempre sentita donna”.